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Kayserispor’un en kötü deplasman karnesi

Spor Toto Süper Lig’in 24. Haftasında Bursaspor’a mağlup olarak ilk 5 yolunda önemli 3 puan bırakan Kayserispor, bu sezon ilk defa üst üste iki deplasman maçından puansız ayrılmış oldu.

Kayserispor’un en kötü deplasman karnesi

Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Bursaspor deplasmanına konuk olan Kayserispor rakibine 1-0 mağlup olmuştu. 2 hafta önce Antalyaspor'a da deplasmanda 2-1 yenilen Kayserispor bu sezon bir ilki yaşadı.
En iyi 3. takım
Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanlarda topladığı puanlarla fark yaratan Kayserispor bugüne kadar deplasmanlarda tam 18 puan topladı. Süper Lig'de sadece deplasmanlarda alınan puanlar hesaba katıldığında Kayserispor, 21 puan toplayan deplasman lideri Başakşehir ve 20 puan toplayan 2. Fenerbahçe'nin ardından 18 puanla 3. sırada yer alıyor.
Buna karşın Kayserispor bu sezon ilk kez iki deplasman maçından da mağlup ayrıldı. Daha önce 2 deplasman maçını üst üste hiç kaybetmeyen Kayserispor önce Antalyaspor'a ardından da Bursaspor'a karşı maçın son bölümlerinde yediği gollerle mağlup oldu.
SUMUDİCA’DAN GÖZDAĞI
“Böyle giderse onları kenara çekeceğim”
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Bursaspor mağlubiyetinde faturayı futbolcularına kesmiş ve maç sonunda oyunculara gözdağı veren açıklamalarda bulunmuştu.
Rumen teknik adam Sumudica , "Geldiğim günden beri en kötü futbolumuzu Bursa maçında oynadık. Çok kötü oynadık. Söyleyecek bir şey yok. Eğer takımdan bazı arkadaşlar bizim hedefimizin ligde kalmak olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Çünkü benim hedefim bu değil. Bursa maçında yüreğini ortaya koymadan oynayan oyuncularım vardı. Böyle devam ederlerse onları kenara çekeceğim." demişti.
Diğer yandan Süper Lig’in 25. Haftasında evinde Kardemir Karabükspor’u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda bu maçın hazırlıkları bugün başlayacak.
Kayseri Gündem
 
 

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Anahtar Kelimeler:
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