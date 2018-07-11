Kayserispor’un Erzurum Kampı Sürüyor

Kayserispor Erzurum Kampı’nda yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap olarak Erzurum Kampı’nda hazırlıklar sürdürüldü. Çalışmalar Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirildi.



Takım, koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Antrenmanın ardından Kayserisporlu oyuncular 3 ayrı gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma çalışması yaptı ve çalışmalarını noktaladı.



Kayserispor, Erzurum’da taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Antrenman öncesinde ve sonrasında futbolcular, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erzurum Kampı’nda süren yeni sezon hazırlıkları, antrenmanlarla devam edecek.



Haber: Ekrem Nazlı