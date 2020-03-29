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Kayserispor’un gol karnesi

Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı 26 maçta 28 gol atarken en fazla maçların ikinci yarısında gol buldu.

Kayserispor’un gol karnesi

Süper Lig 2019-2020 sezonunda 26 müsabakaya çıkan ve rakiplerine 28 gol atabilen Hes Kablo Kayserispor, 13 gol maçın ilk yarısında bulurken 15 gol de maçların ikinci yarısında kaydetti. 22 maçta golle buluşan sarı kırmızılı takım, ilk 30 dakika içerisinde 5 gol attı. Hes Kablo Kayserispor, müsabakaların 31 ila 60.dakikaları arasında 11 gol atarken son yarım saatlik dilimde yine 11 gol buldu.
Hes Kablo Kayserispor, ilk 10 dakika içerisinde 2 gol atarken, son 10 dakikalık dilimde ise 6 gol attı. 

Hes Kayserispor, 26 haftada en fazla golleri maçın ikinci yarılarında yedi

Süper Lig'in geride kalan 26 haftasında kalesinde 62 gol gören Hes Kablo Kayserispor, en fazla maçın ikinci yarılarında kalesini gole kapatamadı. Sarı Kırmızılılar, oynadığı 26 maçta 25 golü ilk yarıda 37 golü ise ikinci yarıda yedi. 4 maçta kalesini gole kapatan ancak 22 maçta gol ve goller yiyen Hes Kablo Kayserispor, ilk yarım saatlik dilimde 16 gol, ikinci yarım saatlik dilimde 15 gol yerken maçın son yarım saatlik bölümünde ise 31 gole engel olamadı.

İHA

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