Kayserispor’un gol krallığı Umut’u

Kayserispor’a geçtiğimiz sezon başında Galatasaray’dan gelen golcü oyuncu Umut Bulut, sarı-kırmızılıların ligde yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olarak göze çarpıyor. Takıma katıldığı ilk sezonda bazı eleştiriler alan ancak sonrasında toparlanarak eski günlerine geri dönen Umut Bulut, bugünler de parmak ile gösteriliyor.

Tecrübeli golcü takımını adeta sırtlarken, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürüyor. Geride kalan 21 haftada rakip fileleri 11 kez havalandıran Umut, 17 golü bulunan Galatasaraylı Bafetıbı Gomıs ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz, 14 gol atan Atiker Konyasporlu Adıs Vahovıç ile 12 gol kaydeden Beşiktaşlı Vagner Sılva De Souza’nın ardından beşinci sırada bulunuyor.

Kayserispor taraftar kalan haftalarda Umut Bulut’un gollerine devam ederek ipi göğüsleyeceğine inanıyor.

Haber: Ramazan Karakuş







