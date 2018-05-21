Kayserispor’un gündemi transfer Spor Toto Süper Ligi 9. sırada tamamlayan Kayserispor, vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başlayacak.

Ligi ilk 5’te tamamlamak isteyen ancak ikinci devredeki performansıyla sezonu 9. sırada tamamlayan Süper Lig temsilcimiz Kayserispor’da yönetim ve teknik heyet bir an önce transfer çalışmalarına başlamak istiyor.

Öncelikle Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın hazırlayacağı listeye göre takımdan gidecek ve kalacak isimlerin belirlenmesinin ardından dış transfere yönelecek olan sarı-kırmızılı yönetim geçen yıldan daha iyi bir kadro oluşturabilmek için uğraş verecek. Mevcut kemik kadroyu bozmadan yapılacak takviyelerle katımın gücüne güç katmak isteyen yönetim işi aceleye getirmek istemiyor. Hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyan transfer komitesi başta yerli oyunculara yönelecek.

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