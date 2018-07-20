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Kayserispor’un Hollanda Kampı Başladı

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarının 3. etabı olan Hollanda Kampı’nda ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kayserisporlular, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde çalışmalarına başladı.

Kayserispor’un Hollanda Kampı Başladı

Takım, koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 3 ayrı grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma çalışmalarını ile noktaladı. Kayserispor, hazırlıklarına Hollanda Kampında yapacağı antrenmanla devam edecek. Haber: Ekrem Nazlı
 

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