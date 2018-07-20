Kayserispor’un Hollanda Kampı Başladı

Takım, koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 3 ayrı grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma çalışmalarını ile noktaladı. Kayserispor, hazırlıklarına Hollanda Kampında yapacağı antrenmanla devam edecek. Haber: Ekrem Nazlı

