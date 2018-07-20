Takım, koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 3 ayrı grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma çalışmalarını ile noktaladı. Kayserispor, hazırlıklarına Hollanda Kampında yapacağı antrenmanla devam edecek. Haber: Ekrem Nazlı
Kayserispor’un Hollanda Kampı Başladı
Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarının 3. etabı olan Hollanda Kampı’nda ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kayserisporlular, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde çalışmalarına başladı.
20 Temmuz 2018 Cuma 09:46
Takım, koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 3 ayrı grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma çalışmalarını ile noktaladı. Kayserispor, hazırlıklarına Hollanda Kampında yapacağı antrenmanla devam edecek. Haber: Ekrem Nazlı