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Kayserispor’un ilk karşılaşması Antalyaspor ile olacak

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Kayserispor’un ilk karşılaşması Antalyaspor ile olacak

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekiminde Kayserispor kulübünü yönetim kurulu üyesi Muhammed Ali Temel temsil etti.
Kuraya göre Kayserispor, ilk karşılaşmasını Antalyaspor ile Kadir Has Stadyumu’nda oynayacak.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı karşılaşmaları 23 Aralık 2018'de sona ererken, ikinci yarı müsabakaları 25, 26, 27 ve 28 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmalar 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
 
 
Haber: Fatih Bar

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