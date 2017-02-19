Kayserispor’un keyfi yerinde

Ligin ikinci yarısıyla birlikte iyi bir çıkış yakalayan Kayserispor, Bursaspor karşısında da rahat bir oyunla istediğini almayı başardı. Ligin ilk yarısını 12 puanla 16. sırada tamamlayarak düşmeye aday takımlar arasında gösterilen Kayserispor, ikinci yarı ile birlikte adeta yeniden doğdu.



5 maçta 10 puan



Ligin ilk yarısında 16 maçta 12 puan toplayabilen Kayserispor, ikinci yarı ile birlikte 5 maçta 10 puan topladı. Sergen Yalçın ve ara transfer döneminde yapılan 10 futbolcu takviyesi ile birlikte ilk maçına Medipol Başakşehir maçına çıkan sarı-kırmızılılar rakibine 5-0 mağlup oldu. Herkes kötü gidişatın devam edeceğini düşünürken, temsilcimiz Kayserispor, bir sonraki hafta Akhisar Belediyespor deplasmanında çok iyi mücadele etmesine rağmen 0-0’lık sonuçla galibiyeti kaçıran taraf olmuştu. 19. Haftada evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Kayserispor, futbol ziyafeti sunduğu maçta sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bir sonraki haftada bu kez deplasmanda Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden takımımızın son kurbanı ise Bursaspor oldu. Kadir Has Stadı’nda rakibini 2-0 gibi net bir sonuçla eli boş gönderen Kayserispor, böylelikle son 3 haftayı galibiyetle kapatmış, son 5 maça bakıldığında ise 10 puan toplamış oldu.



Ardı ardına kazanmış olduğu galibiyetlerle kendine gelen Kayserispor düşme hattındaki kırmızı çizginin üzerine çıkarken, 22. hafta mücadelesinde Cuma akşamı deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Haber: Ramazan KARAKUŞ

