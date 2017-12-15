KAYSERiSPOR’UN RAKiBi BELLi OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekim Töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

İşte son 16 eşleşmeleri;

Kayserispor - Antalyaspor

Gençlerbirliği - Bursaspor

Atiker Konyaspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Boluspor - TM Akhisarspor

Galatasaray - Bucaspor

Giresunspor - Medipol Başakşehir

Beşiktaş - Osmanlıspor

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.