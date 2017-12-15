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KAYSERiSPOR’UN RAKiBi BELLi OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur karşılaşmalarıyla adını son 16'ya yazdıran takımların eşleşmeleri belli oldu

KAYSERiSPOR’UN RAKiBi BELLi OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekim Töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.
İşte son 16 eşleşmeleri;
Kayserispor - Antalyaspor
Gençlerbirliği - Bursaspor
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Boluspor - TM Akhisarspor
Galatasaray - Bucaspor
Giresunspor - Medipol Başakşehir
Beşiktaş - Osmanlıspor
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

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KayserisporZiraat Türkiye Kupası
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