Kayserispor’un yeni transferi: Tjaronn Chery

Hollanda ligi ve İngiltere liginde üst düzey futbol oynamış, yüksek bir bonservis bedeli ile Çin kulübü Guizhou Heng Feng kulübüne transfer olan ve halen Çin kulübünün oyuncusu olan Tjaronn Chery ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Chery’nin yıllık ücretinin büyük bir kısmı da Çin kulübü tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varıldı.



Kayserispor’a maliyeti, diğer oyuncuların ortalamasına getirilen ofansif orta saha (10 numara) ve kanat oynayabilen bir futbolcu daha takıma kazandırılmış oldu. Haber: Ekrem Nazlı

