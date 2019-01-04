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Kayserispor’un Yerli Messi'si İmza Atıyor

Kayserispor’un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir 16 Ocak’ta profesyonel imza atacak.

Kayserispor’un Yerli Messi'si İmza Atıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Emre Demir 16 Ocak 2019 Çarşamba günü profesyonel imza atacak ve ligin en genç futbolcusu olacak.
2014 yılında Mersin’den Kayserispor’a gelen ve filiz olarak lisansı çıkan Emre Demir 15 Ocak 2019 Salı 16 yaşından gün alacak ve profesyonel imza atmaya hak kazanacak. 16 yaşından gün alacak olan Emre, kendini gerçek Kayserisporlu yapan sözleşmeye imza atacak ve ligin ikinci yarısında Süper Ligde forma giymesi halinde Kayserispor’un ve Spor Toto Süper Ligin en genç oynayan futbolcusu olacak. Hem Kayserispor’un hem de Türk futbolunun büyük beklentisi olan genç Emre Demir, Antalya kampında A Takım ile çalışmalarını sürdürüyor.
 

İHA

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