Kayserispor’un ‘Yiğidi’ göz doldurdu

Erkilet Stadı 1 Nolu Saha’da oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün tamamlayan sarı kırmızılılarda Yiğit Yavuz Deniz 7. ve 56. dakikalarda attığı muhteşem goller ile takımına 3 puanı getiren isim oldu.

İlk 11’de sahaya çıkan Yiğit Yavuz Deniz, attığı 2 gol ve oynadığı futbol ile göz doldururken, karşılaşmada attığı 1 gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Teknik direktör Ferhat Kurnaz’ın bu maçta forma şansı verdiği Yiğit Yavuz, bu şansı iyi değerlendirerek giydiği formanın hakkını verdi.

Sarı kırmızılıların 17 yaşındaki kanat futbolcusu Yiğit Yavuz Deniz, sağ ayak olmasına rağmen, Sivas maçında attığı 2 golü de sol ayağı ile filelere göndererek, her iki ayağını da kullandığını bu maçta da bir kez daha gösterdi.



Sarı kırmızılılar hafta içi İstanbul yolcusu

Bu skor ile İstikbal Mobilya Kayserispor bir maç eksiği olmasına rağmen puanını 35’e yükseltirken, 24. haftada oynanması gereken ve ertelenen Beşiktaş maçı Çarşamba günü oynanacak.

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor 10 Nisan Çarşamba günü saat:11.00’da İstanbul Güngören Belediye Stadı’nda karşı karşıya gelecek.



Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Sinan Berköz xx, Mustafa Kalaycı xx, İzzet Samur xx

İ.M.Kayserispor U17: Onur Can Özdemir xxx, Recep Perişik xxx, Ahmet Emre Çöllü xxx, Sinan Ayhan xxx, Erden Tomarza xxx, Eren Kurt xxx, Yiğit Yavuz Deniz xxxx, Semih Emir Erdoğan xxx, Berkay Kara xxx, Cihan Tokmak xxx, Muammer Emre Çelik xxx



D.G.Sivasspor U17: Can Doğan Kan x, Erdem Arıç x, Türker Hacıoğlu x, Fırat Çağlar Polat x, Smet Almalı x, Murat İnce x, Bahtiyar Mehmet Demirhan x, Recep Tayyip Torunx, Arda Keser x, Samet Kılıçkaya x, Muhammed Ali Çalışır x

Goller: Yiğit Yavuz Deniz dk.7.56 (İstikbal Mobilya Kayserispor U-17).