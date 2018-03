Kayseri’yi kayakla tanıştıran adam

Kayseri’de kayak sporunun yaygınlaşmasında büyük emeği bulunan, Erciyes’in gelişmesi için çok çaba sarf eden fakat hiçbir yol alamayan Mehmet Taflı, bugün gelinen noktada hayalinin gerçek olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.







Kayseri’de kayak denince ilk akla gelen isimlerden olan Mehmet Taflı, hem Erciyes dağı hem de kayak sporunda dünden bugüne gelinen noktayı anlattı.

1942 Hisarcık doğumlu olan Mehmet Taflı kayağa ilkokulda başladığını belirterek; “İlkel bir yöntem ile takunyalarla ve kendimiz yaptığımız malzemelerle yaptığımız bir uğraştı. Nerede 20-30 metrelik yükseklikte yokuş gördük mü kaymaya heveslenirdik. O zamanlar malzeme sıkıntımız vardı. Zor şartlarda kayak yapmaya çalışırdık. Biz Hisarcık doğumlu olduğumuz için genellikle bölgede doğan her çocuk belli bir yaştan sonra kayak yapardı. Hisarcık’ın, Erciyes eteğinde bulunması ve yakın olması, bizi kayak sporuna daha çok merak salmamıza vesile oldu. Ankara Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü kış sporları için Erciyes’e kampa gelirdi. Bizde çocuklarla birlikte profesyonel kayakçılar geldi diye onları görmeye giderdik. Gençler futbolculara hayranlık duyarken bizde kayakçılara ilgi duyardık” dedi.







Kayak İhtisas Kulübünü kurdu

Kayseri’de ilk ‘Kayak İhtisas Kulübünü’ kurduğunu aktaran Mehmet Taflı; “Hisarcık’ta gençleri önce kayağa teşvik ettik ama şartlardan dolayı başaramadık. Kayak uzun yıllar boyunca ailemiz içinde kaldı, bir türlü dışarıya taşıyamadık. Hiç kimse malzeme bulamıyordu. Ben malzeme buldum mu ucuz pahalı demeden alıyordum. Çünkü aldığım malzemelerle müsabakalara katılırdık. Bu şartlarda çabaladık, gayret gösterdik” şekinde konuştu.







Her türlü imkânsızlığa rağmen kayak sporunu sürdürdüklerini anlatan Taflı, “Erciyes’e kimse kayağa gelmezdi, yol yok, iz yoktu. O zamanlar sadece bir tesis vardı. 3 bin metreye çıkardı, oda çalışmazdı. Ondan da yararlanamazdık, hep yaya çıkıp inerdik. Kar ezme makinamız bile yoktu. Pistleri ayağımızla, kayaklarla ezer daha sonra karları ezdiğimiz yerde de kayak yapardık. Bu şartlarda kulübümüz yarışlara sporcu yetiştirirdi.” dedi.







“Hayalim gerçek oldu”

“Erciyes’in gelişmesi için çok çaba sarf ettim. Fakat hiçbir yol alamadım. Engellediler” diyen Mehmet Taflı şunları söyledi:

“Bizim o zamanki parlamenterlerimiz bu konuya pek sıcak bakmıyorlardı. Sahip çıkan kimse yoktu. Erciyes’in en parlak dönemi o zaman ki Belediye Başkanı şimdiki Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, zamanında oldu. Hayal edemeyeceğimiz tesisler kuruldu. Şimdi ki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’e te yapılan bu yatırımları destekleri ve gayretleriyle başarılı bir şekilde sürdürdüğü için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Sayelerinde Türkiye’nin en gelişmiş kayak merkezi kurulmuş oldu. Erciyes bir numara konuma geldi. Bütün kayak merkezlerine gittim. Bu kadar planlı inşa edilen bir yer görmedim. Şimdi Erciyes ile gurur duyuyorum. 77 yaşındayım çok huzurluyum. Çok uğraştım olmadı ama bugün hayalim gerçek oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.







Minnettarım! Erciyes A.Ş. kış sporları ve kış turizminde önemli işlere imza atıyor. Sürekli takip ediyorum, her şeyi en iyi şekilde hazırlayıp tanıtıyorlar. Kayak sporcusu yetiştirmek için her türlü çabayı gösteriyorlar. Kayak kulüplerine bütün desteklerini verip, gençlere tüm imkânları sağlıyorlar. Kesinlikle bunlar küçümsenecek olaylar değil. Bugün Erciyes’te böyle tesislerin yapılabileceğini, binaların, otellerin olacağını, buraların sorunları ile ilgilenecek kişilerin çıkacağınız hayal bile etmiyordum.”

(Erciyes WINTER 2017-2018 dergisinden alıntıdır)