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KCETAŞ VE KEPSAŞ’TAN Kayserispor’a destek

KCETAŞ ve KEPSAŞ Kayserispor’a destek vermeye devam ediyor.

KCETAŞ VE KEPSAŞ’TAN Kayserispor’a destek
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Her iki şirket tarafından Kayserispor-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçına gelen taraftarlara 10 bin atkı dağıtıldı.
 

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) ve Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ), Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesi taraftara jest yaptı. Karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlar için 5 bin KCETAŞ, 5 bin de KEPSAŞ tarafından Kayserispor atkısı dağıtıldı. 
Karşılaşmada ayrıca KCETAŞ ve KEPSAŞ’ın Kayserispor’a destek pankartları açıldı. Pankartlarda “Şehrin şirketi Kayserispor’un yanında”, “Enerjimizle Kayserispor’un yanındayız” ifadeleri yer aldı.  
 
Kurum Haberi
 
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