KCETAŞ VE KEPSAŞ’TAN Kayserispor’a destek

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) ve Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ), Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesi taraftara jest yaptı. Karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlar için 5 bin KCETAŞ, 5 bin de KEPSAŞ tarafından Kayserispor atkısı dağıtıldı.Karşılaşmada ayrıca KCETAŞ ve KEPSAŞ’ın Kayserispor’a destek pankartları açıldı. Pankartlarda “Şehrin şirketi Kayserispor’un yanında”, “Enerjimizle Kayserispor’un yanındayız” ifadeleri yer aldı.