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Kenan Köseoğlu'ndan Bronz Madalya

Taekwondo sporcusu Kenan Köseoğlu Slovakya'nın Rimavsk Sobota kentinde düzenlenen Falcon Cup Açık Taekwondo Turnuvasında Bronz Madalyanın sahibi oldu.

Kenan Köseoğlu'ndan Bronz Madalya

Falcon Cup Açık Taekwondo Turnuvası 2 Şubat 2019 tarihinde Slovakya'nın Rimavsk Sobota kentinde yapıldı.
Turnuvaya Kayseri ve Türkiye'yi temsilen katılan Kayserili sporcu Kenan Köseoğlu 74 kg’da Bronz Madalyanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye ve Kayseri'yi temsilen katıldığı turnuvada büyük bir başarı sergileyerek Bronz Madalyanın sahibi olan sporcu Kenan Köseoğlu ve Antrenörleri Yavuz Sayan ile Arzu Sayan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
 

İHA

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