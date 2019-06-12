Kicboksun altın kızının hedefi dünya şampiyonluğu

8 yıl önce başladığı kickboks kariyerinde Balkan Şampiyonluğu, Türkiye Şampiyonlukları, Wushu Avrupa ve Türkiye Şampiyonluğu gibi bir çok başarılara imza atan 22 yaşındaki Hayriye Türksoy gözünü, uzun bir aradan sonra Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kickboks Dünya Şampiyonluğuna dikti. 48 kiloda bileği bükülmeyen ve şampiyonaya günde iki antrenman yaparak hazırlanan Hayriye Türksoy, "8 yıl önce önce 2011 yılında bu spora başladım. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretmenlik bölümü okuyorum. Aynı zamanda Spor A.Ş'de kickboks antrenörüyüm. 2019 Ocak ayında Türkiye açık kickboks şampiyonasında, Türkiye Wushu şampiyonasında, mart ayında düzenlenen üniversiteler arası wushu şampiyonasında ve nisan ayında ‘Turkish Open’ da yani uluslararası gerçekleştirilen bir turnuva da birincilikler aldım. En son katıldığım turnuva 16-20 Mayıs arasında düzenlenen Kickboks Dünya Kupası'ydı. Oradan da 1. olarak döndüm" dedi.

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Türksoy, "Haziran ayının sonunda Türkiye Şampiyonasına katılacağız. İnşallah orada da güzel bir derece yaptığım taktirde sırada Kasım ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası var. Şu an aktif olarak ona hazırlanıyoruz. Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu. Bunun aynı zamanda bir artısı var. Kickboks’un Dünya Şampiyonası Türkiye’nin Antalya ilinde yapılacak. Bu çok uzun zaman sonra denk gelen bir olay. İnşallah orada da dünya şampiyonu olmak istiyoruz" diye konuştu.



Hayri Türksoy'un antrenörü Esat Kaya, “Hayriye müsabakalara günde 2 antrenman yaparak hazırlanıyor. Sabah 05:30 civarında koşulara başlıyor. Gün içinde antrenmanlarını sıkı şekilde sürdürüyor. Onun haricinde gün ortasında da ekstra olarak antrenmanlar yapıyor. Önümüzdeki kasım ayının sonunda Antalya’da düzenlenecek olan Kickboks Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Orada çok ümitliyiz inşallah güzel bir sonuçla dönüş yapacağız" ifadesinde bulundu.