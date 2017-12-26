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Kick Boks müsabakaları tamamlandı

Okullar Arası Yıldızlar 2017-2018 Kick Boks müsabakaları tamamlandı. Erkeklerde Battalgazi Ortaokulu birinci oldu.

Kick Boks müsabakaları tamamlandı
Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara 18 okuldan 149 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların seyir keyfi yüksekti.
Müsabakalarda dereceye girmek için mücadele eden sporcular tatamide ter döktüler. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
Müsabakalar sonunda dereceler şu şekilde oluştu:
Erkeklerde 1.Battagazi Ortaokulu, 2. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu, 3.Mahzemin Ortaokulu, 4.  Mehmet Tarman Ortaokulu.
Haber: Fatma Ural
 
 
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