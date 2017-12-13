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Kick Boks seçmeleri tamamlandı 

 Okullar arası 2017-2018 eğitim öğretim yılı “Kick Boks Küçük Kız-Erkek İl Seçmeleri”  tamamlandı.

Kick Boks seçmeleri tamamlandı 

Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara 30 okuldan 215 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların seyir keyfi yüksekti.
Müsabakalarda dereceye girmek için mücadele eden sporcular tatamide ter döktüler. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.



Müsabakalar sonunda dereceler ise şöyle oldu;
Erkekler



1.Battalgazi Ortaokulu, 2. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu, 3. Mahzemin Ortaokulu
Kızlar
1.Mahzemin Ortaokulu, 2. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu, 3. Battagazi Ortaokulu
Haber: Ufuk ÇAMDAL 

 

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