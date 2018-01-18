Kick Boks’ta iki önemli derece

1400 sporcunun katıldığı müsabakaya Kayseri’den Hayriye Türksoy ve Zehra Yılmaz katıldı. Büyükler kategorisinde yarışan sporcularımız Hayriye Türksoy 48 kgda ringde, Zehra Yılmaz 70 kg’da ter döktü.

Oldukça çekişmeli ve seyir keyfi yüksek olan müsabakalarda Hayriye Türksoy kilosunda altın madalyanın sahibi olurken, Zehra Yılmaz ise kilosunda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Açık Kickboks Turnuvasıyla derece alan sporcular Kickboks Milli Takımına katılmak için ilk puanlarını almış oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporcularımızı ve antrenörleri Esat Kaya’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haber: Ufuk Çamdal



