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Kickboksçular derecelerle döndü

Okullar Arası Yıldızlar Kickboks Türkiye Birinciliği müsabakalarından Kayserili sporcular derecelerle döndü.

Kickboksçular derecelerle döndü

Isparta Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara yaklaşık 670 sporcu katıldı.
Müsabakalara ilimizi temsilen katılan sporcularımızdan Sefa Sevim 1., Sıla Varol 2., Mehmet Enes Zıknaringil, Hacer Karaca, Öznur Çınar, Selinay Tosun, Şahabettin Aksu, Adem Gürbüz, Fuat Kılıçaslan, Havanur Turan, Elifnur Köşker ve Reyhan Deniz 3. oldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Isparta’da düzenlenen Yıldızlar Kickboks Türkiye Birinciliği Müsabakalardan derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Haber: Tunahan Kaya
 
 
 
 
 
 

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