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 Kılıçaslan Yıldız-Doğa Gençlikspor’u 2-0 mağlup etti

Kayseri U-14 Futbol Ligi 3. hafta karşılaşmasında Doğa Gençlikspor ile karşılaşan Kılıçaslan Yıldızspor, ilk yarıda attığı goller ile rakibini 2-0 mağlup etti. 

 Kılıçaslan Yıldız-Doğa Gençlikspor’u 2-0 mağlup etti

Stat: Vali Muammer Güler 
Hakem: Abdülkadir Keğin xxx 
Kılıçaslan Yıldızspor U-14: Kerem Demirel xxx, Mehmet Ülger xxx, Alpaslan Kılıçaslan xxx, Eray Alıcı xxx, Batuhan Yeditepe xx, Mehmet Ali Kara xxx, İsmail Çetin xx, Abdurrahman Kendir xxx, Rasim Akgündüz xxx, Eren Taşpınar xxx, Chan Kaya xxx 
Doğa Gençlikspor: Ensar Işın xx, Yiğit Aykurt xx, Emir Talha Orhan x, Mehmet Küpeli xx, Hayri Siviş x, Arda Şahin x (Dk. 52 Hasan İnce x), Ali Çakıcı xx, Nihat Can Önal x (Dk. 30 Ahmet Özdemir x), Mustafa Talha Şahin xx, Metehan Akdoğan x (Dk. 58 Oğuzhan Dursun x), Ali Arslan xx 
Goller: Rasim Akgündüz Dk. 16, Alpaslan Kılıçaslan Dk. 24 (Kılıçaslan Yıldızspor) 
 

İHA

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