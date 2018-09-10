 Kılıçaslan Yıldız-Doğa Gençlikspor’u 2-0 mağlup etti

Stat: Vali Muammer Güler
Hakem: Abdülkadir Keğin xxx
Kılıçaslan Yıldızspor U-14: Kerem Demirel xxx, Mehmet Ülger xxx, Alpaslan Kılıçaslan xxx, Eray Alıcı xxx, Batuhan Yeditepe xx, Mehmet Ali Kara xxx, İsmail Çetin xx, Abdurrahman Kendir xxx, Rasim Akgündüz xxx, Eren Taşpınar xxx, Chan Kaya xxx
Doğa Gençlikspor: Ensar Işın xx, Yiğit Aykurt xx, Emir Talha Orhan x, Mehmet Küpeli xx, Hayri Siviş x, Arda Şahin x (Dk. 52 Hasan İnce x), Ali Çakıcı xx, Nihat Can Önal x (Dk. 30 Ahmet Özdemir x), Mustafa Talha Şahin xx, Metehan Akdoğan x (Dk. 58 Oğuzhan Dursun x), Ali Arslan xx
Goller: Rasim Akgündüz Dk. 16, Alpaslan Kılıçaslan Dk. 24 (Kılıçaslan Yıldızspor)
İHA