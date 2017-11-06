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Kılıçaslan Yıldız-Gençlerbirliği: 3-1

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Kılıçaslan Yıldızspor, bu sezon yükseldiği ligde 4. hafta sonunda üçüncü galibiyetine imza atmış oldu.

Kılıçaslan Yıldız-Gençlerbirliği: 3-1
Stat: Serkent
Hakemler: Mehmet Yeniay xxx, Yaşar Özçetin xxx, Bekir Kahraman xxx
Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül
KılıçaslanYıldızspor: Abdülkadir Polat xx, Canberk Yalçın xx, Talha Koç xx, Ali Alper Öztürk xx, Emre Özcan xx, Ömer Kaya xx, Nurullah Alan xx, Ömer Akduran xx, Resul Kahriman xx, Ömer Faruk Kalkan xx (Dk. 40 İsmail Polat x), Abdi Çağrı Polat xx
Gençlerbirliği: Harun Bayram x, Aslan Dilek x (Dk. 30 Yusuf Koçyiğit x), Batuhan Alan x, Abdullahcan Deniz x, Caner Dilli x, Tekin Kılıçoğlu x, Hacı Mert Cingöz x (Dk. 55 Sedat Kurt x), Umut Tunç x, Doğukan Balıkçı x, Ali Arslan x, Hasan Pamuk xx
Goller: Emre Özcan Dk. 39, Abdi Çağrı Polat Dk. 47, Dk. 90 Ömer Akduran (K.Yıldız), Hasan Pamuk Dk. 18 (Gençlerbirliği)
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