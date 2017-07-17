Kılıçaslan Yıldızspor-Kayseri Atletikspor: 6-1

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Alim Kandemir ***, Müslüm Taşdan ***, Özgür Gök ***
Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül
Kılıçaslan Yıldızspor: Fatma Nur Metin **, Fatma Nur Şenses ***, Melike Tokgöz ***, Hatice Batır ***, Sıla Yaşar **, Ayşegül Doğan ***, Emine Topçu ***, Fatma Nur Mert ***, Yasemin Karakaya ***, Deniz Temel ** (Dk. 58 Beyza Taner *), Ayça Aselim ** (Dk. 56 Ayşegül Uslu)
Kayseri Atletikspor: Tuse Şahiner * (Dk. 36 Eda Kantekin *), Hatice Sena Nazlı *, Rabia Hötelek *, Cansu Karaman *, Seda Kantekin *, Meryem Yılmaz *, Fatma Nur Elkıran * (Dk. 36 Buse Tokcan *) , Selen Kösemen *, İlayda Erdoğan *, Ceyda Doğan *, Fadime Duman
Goller: Sıla Yaşar Dk. 41 ve 61 , Dk. 50 Yasemin Karakaya, Dk. 53 ve 61 Fatma Nur Şenses, Dk. 55 Emine Topçu, Ceyda Doğan Dk. 37 (Kayseri Atletikspor)
Hakemler: Alim Kandemir ***, Müslüm Taşdan ***, Özgür Gök ***
Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül
Kılıçaslan Yıldızspor: Fatma Nur Metin **, Fatma Nur Şenses ***, Melike Tokgöz ***, Hatice Batır ***, Sıla Yaşar **, Ayşegül Doğan ***, Emine Topçu ***, Fatma Nur Mert ***, Yasemin Karakaya ***, Deniz Temel ** (Dk. 58 Beyza Taner *), Ayça Aselim ** (Dk. 56 Ayşegül Uslu)
Kayseri Atletikspor: Tuse Şahiner * (Dk. 36 Eda Kantekin *), Hatice Sena Nazlı *, Rabia Hötelek *, Cansu Karaman *, Seda Kantekin *, Meryem Yılmaz *, Fatma Nur Elkıran * (Dk. 36 Buse Tokcan *) , Selen Kösemen *, İlayda Erdoğan *, Ceyda Doğan *, Fadime Duman
Goller: Sıla Yaşar Dk. 41 ve 61 , Dk. 50 Yasemin Karakaya, Dk. 53 ve 61 Fatma Nur Şenses, Dk. 55 Emine Topçu, Ceyda Doğan Dk. 37 (Kayseri Atletikspor)