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Kılıçaslan Yıldızspor-Kayseri Atletikspor: 6-1

Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Güney-Güneydoğu Bölgesi Kayseri Grubu'nun son maçında Kayseri Atletikspor'u 6-1 yenen Kılçaslan Yıldızspor grubu 6 puan ile ikinci sırada bitirdi. Kayseri ekibinin 2. Tur elemelerine katılması için 25 grupta yer alan ikinciler arasında en iyi 7 takım arasına girmesi gerekiyor.

Kılıçaslan Yıldızspor-Kayseri Atletikspor: 6-1
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Alim Kandemir ***, Müslüm Taşdan ***, Özgür Gök ***
Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül
Kılıçaslan Yıldızspor: Fatma Nur Metin **, Fatma Nur Şenses ***, Melike Tokgöz ***, Hatice Batır ***, Sıla Yaşar **, Ayşegül Doğan ***, Emine Topçu ***, Fatma Nur Mert ***, Yasemin Karakaya ***, Deniz Temel ** (Dk. 58 Beyza Taner *), Ayça Aselim ** (Dk. 56 Ayşegül Uslu)
Kayseri Atletikspor: Tuse Şahiner * (Dk. 36 Eda Kantekin *), Hatice Sena Nazlı *, Rabia Hötelek *, Cansu Karaman *, Seda Kantekin *, Meryem Yılmaz *, Fatma Nur Elkıran * (Dk. 36 Buse Tokcan *) , Selen Kösemen *, İlayda Erdoğan *, Ceyda Doğan *, Fadime Duman
Goller: Sıla Yaşar Dk. 41 ve 61 , Dk. 50 Yasemin Karakaya, Dk. 53 ve 61 Fatma Nur Şenses, Dk. 55 Emine Topçu, Ceyda Doğan Dk. 37 (Kayseri Atletikspor)
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