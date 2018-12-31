Kırmızı Kart Gören Futbolcu Hakeme Tokat Attı

Reçep Kırçıl 1.Amataör Küme'nin 14.haftasında Argıncıkspor ile Sanayi Esnafspor kozlarını paylaştı. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte oldukça tempolu geçen müsabakayı, Argıncıkspor'un 2-0 önde götürdüğü son dakikalarda beklenmedik bir olay yaşandı. Maçın 90+2. dakikasında faul beklentisinde olan Sanayi Esnafspor futbolcusu Mustafa Çetin itirazların dozunu kaçırınca, ikinci sarı kartı görerek maçtan atıldı. Bu kartla çılgına dönen Çetin, maçın orta hakemi Hakan Çam'ın yanına koşarak tokat attı. Hakem Hakan Çam, yaşadığı bu saldırının ardından yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasının yolunu tuttu.

