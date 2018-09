 Kocasinan Şimşek 6 - Buğdaylıspor: 0   

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Levent Yeşilyurt xxx, Turan Çelik xxx, Sami Yılmaz xxx

Kocasinan Şimşek: Ahmet Arda Yücel xxx, Resul Şener xxx, Aktuğ Karahançer xx (Batuhan Bozkurt xx), Koray Demir xxx, Umut Can Özavşar xx, Nazif Aydemir xx (Dk. 37 SüleymanKaan Kaya x), Kadir Dinçaslan xxx, Yasin Eker xx, Hamza Yıldız xx (Dk. 51 Uygur Kısır x), Emircan Yıldırım xxx (Dk. 62 Mustafa Ferhat Yıldırım x), Yıldıray Töbü ** (Dk,36 İsmail Can Erbaş *)

Buğdaylıspor U-17: Recep Sefa Solak x (Dk. 75 Yunus Yıldırım x), Sami İnkayası xx (Dk. 78 Batuhan Erdoğan x), Mustafa Öztürk x (Dk. 70 Yusuf Ardıç x), Emre Kestane xx, Yalçın Koramaz xx, Yusuf Kenan Bayram xx, Furkan Zengin xx, Murat Çift x (Dk. 64 Mehmet Eren Patat x), Aşkın Okur x, Bora Kayaltı x, Durdu Tepeli xx

Goller: Emircan Yıldırım Dk. 2 ve 33, Kadir Dinçaslan Dk. 44, 50 ve 72, Dk. 77 Umut Can Özavşar (Kocasinan Şimşekspor)