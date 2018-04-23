Stat: Argıncık 1 Nolu Hakem: Emre Cemal Gömeç * Kocasinan Şimşekspor U-13: Ömer Büyükkatırcı x, Emir Barış Çetin xx, Berat Topal xx, Karahan Karahan xx, Kazım Burak Güldoğan xx, Eren Önder xx, Eren Cem Çelebi xxx, Mehmet Kaan Şık xx, Hilmi Mutlu xxx, Mehmet Tek xxxx, Dursun Erdem xx İncesu Erdemspor U-13: Yağız Faruk Çiftçi xx, Nuh Çelik xxx, Mustafa Yedikaya xx, Yiğit Alkonak xx, Davut Arıkan xx (Dk. 10 Efe Dikmen x) (Dk. 40 Mert Eren Güneri x), Taylan Ahmet Fırat x (Dk. 60 Mehmet Erciyes x), Buğra Baykan xx, Nedim Bedir xx, Enes Berkay x (Dk. 46 Arda Sönmez x), Mustafa Şeref xx, Samed Yüksel x Goller: Mehmet Tek Dk. 4, 56 ve 60+3, Eren Cem Çelebi Dk. 52, Hilmi Mutlu Dk. 60 (Kocasinan Şimşek), Enes Berkay Dk. 21, Mustagfa Yedikaya Dk. 24, Nuh Çelik Dk. 30 (İncesu Erdemspor)
Kocasinan Şimşekspor-İncesu Erdemspor: 5-3
Kayseri U-13 Ligi A Grubu'nda oynanan maçın ilk yarısını 3-1 geride kapatan Kocasinan Şimşekspor, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 5-3 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.
23 Nisan 2018 Pazartesi 10:46
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.