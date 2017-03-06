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Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Meysuspor: 3-2

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Kocasinan Şimşekspor, son yarım saatini 10 kişi oynadığı maçta Meysuspor'u 3-1 yenerek zirve yolunda önemli bir engeli kayıpsız geçmiş oldu.

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Meysuspor: 3-2
Stat Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Ali Yurtsevenyener xx, Oğuzhan Demir xx, Oğulcan Çirasun xx
Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül
Kocasinan Şimşekspor U-19: Ozan Koramaz xx, Tayfun Dağhan xx, Furkan Kılıç xx, Resul Eroğlu xxx, Burak Sönmez xx (Dk. 46 Safa Fırat x), Ergin Oyarkılıçgil x, Serhat Özer xxx, Buğra Uğurgör xxx, İbrahim Gazezoğlu xx, Ali Kırtay xx (Dk. 46 Y.Selim Korkmaz xx), Samet Kaan Karaca xx
Meysuspor U-19: Baran Özdemir x, Yusuf Can Çöllo x, M. Emin Alıç x, Burak Deniz x, Halil Okur x, Ali Bıçakçı x (Dk. 80 Alihan Dönmez x), Abdullah Can Tek x, Furkan Öztürk x, Ali Cavlak x (Dk. 88 Mücehit Alıç x), Volkan Aygır xx, Serdar Durmuş xx
Goller: Buğra Uğurgör Dk. 58 ve 90, Serhat Özer Dk. 60 (Kocasinan Şimşek), Volkan Aygır Dk. 32, Serdar Durmuş Dk. 74 (Meysuspor)
Kırmızı Kart: Engin Oyarkılıçgil Dk. 58 (Kocasinan Şimşek)

İHA

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