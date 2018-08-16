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Kocasinan’da mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi

Kocasinan Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından yaz okulları kapsamında mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi. Sümer Stadı’nda düzenlenen turnuva, minik sporcuların mücadelesine sahne oldu. 

Kocasinan’da mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilikte de en iyi örneklerini sahada sergiliyoruz ve diğer belediyelere örnek oluyoruz. Geldiğimiz noktadan dolayı gururluyuz. Bu çerçevede yaz kurslarımıza katılan minik sporcularımıza yönelik, mahalleler arası turnuva düzenledik. Minik sporcularımız, sporun çatısı altında bir araya gelerek, takım ruhunu pekiştiriyor” ifadelerini kullandı. 
Kocasinan Belediyesi Spor Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, yaz kurslarına katılan minik sporculara yönelik, düzenlenen turnuvada Beyazşehir, Kayabaşı, Erkilet, Camikebir, ve Sümer yaz okulları rekabet etti. Minik sporcuların dostluğa, kardeşliğe, spora yakışır şekilde mücadele ettiği turnuvada, Sümer Mahallesi yaz okulu birinci oldu. 

İHA

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