Kocasinanlı milli sporcu Özge Yılmaz İspanya'da tarih yazdı

Türkiye tarihinde Avrupa Şampiyonası Yıldız Bayan kategorisinde bir ilke imza atarak ülkemize madalya kazandıran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Sporcusu Özge Yılmaz, yine bir ilki gerçekleştirdi. Milli Takımı temsil eden Özge Yılmaz, İspanya’nın Tarragona kentinde gerçekleştirilen 18. Akdeniz Oyunları’nda performansıyla dikkat çekti. Türkiye’nin yerli sporcularıyla bayanlarda ilk kez madalya kazandığı turnuvada Özge Yılmaz, Kayseri’yi ve Türkiye’yi bir kez daha gururlandırdı.



Yılmaz'ın kariyeri



Türkiye’nin Olimpiyat kadrosuna alınan en genç sporcusu unvanını elde etti. Dünyanın en iyi sporcuların yer aldığı Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) eğitim kampına katıldı. Avrupa Şampiyonası Yıldız Bayan kategorisinde Tek Bayan Top 10’da ikinci oldu. Çift bayanlar ve takım olarak Avrupa üçüncüsü oldu.