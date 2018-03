Kocasinanlı milliler Türkiye şampiyonu oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi oyuncuları, hem takım hem de bireysel olarak kazandıkları şampiyonluklarla başarıdan başarıya koşuyor. Spor Toto Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası Çift Bayanlarda, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi oyuncuları Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman, oynadıkları tüm maçları kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.



Kazanılan her müsabakanın tüm Kocasinan’ın başarısı olduğuna vurgu yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sporcularımız bizleri başarılarıyla onurlandırmaya devam ediyor. Her şampiyonluk bizleri gururlandırıyor ve emeğimizin karşılığını alabilmek tarifsiz bir mutluluk sebebi oluyor. 2017 bizim için şampiyonluklarla dolu bir yıl oldu. 2018 yılında da beklentimiz bu yönde. Sporcularımız her müsabakaya gittiklerinde bizlere mutlu haberlerle geri dönüyorlar. Kocasinan’ın kızları her defasında yüzümüzü ak ediyor. Bundan dolayı hem kendilerini hem de onlarla birlikte bu işe emek veren antrenör Halil Adak’ı tebrik ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de sporcularımızın eğitimlerine en iyi şekilde devam edebilmeleri için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Kurum Haberi