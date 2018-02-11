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Komşuyu küstürmedik                                                        

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kayserispor, 21. hafta mücadelesinde evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların golünü Umut Bulut atarken, konuk ekibin golünü ise Robinho kaydetti.

Komşuyu küstürmedik                                                        

Hafta içerisinde Akhisarspor’a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde elenerek  hayal kırıklığı yaşatan Kayserispor, Süper Lig’de de evinde Sivasspor karşısında önemli 2 puan bıraktı.
Kadir Has Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle sonuçlanırken, ikinci devreye konuk ekip Sivasspor hızlı başladı. 53. dakikada Robinho’nun golüne engel olamayan Kayserispor bir anda geriye düştü. Yediği gole 67’degolcüsü Umut Bulut ile cevap veren temsilcimiz, bu dakikadan sonra yüklense de öne geçecek sayıyı bulamayınca 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.
Yaşadığı puan kaybına rağmen 5. sıradaki yerini koruyan Kayserispor puanını 35’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar 22. haftada 17 şubat cumartesi günü Antalyaspor’a konuk olacak.
 
Sumudica:
Benim için olumlu bir sonuç oldu 

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamasında, “Benim için olumlu bir sonuç oldu” dedi. 

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sumudica, “Biz rakibimiz gibi haftadan haftaya oynamadık. Biz kupa maçları da oynadık. Rakibimiz bizden daha diriydi” diye konuştu.
“Benim için olumlu bir sonuç oldu çünkü 1-0 geriden geldik” diyen Sumudica şunları söyledi:
“Rakibimiz defans yapmaya gelmişti buraya. İlk yarıda hiçbir fırsat yakalayamadılar. Dinlenmemiş olduğunuz zaman çok zor oluyor. Buradan taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Büyüleyici bir atmosfer vardı. Beraberlik golünü bulmada yardım ettiler. 5. Sıradayız ve sonuna kadar mücadelemiz devam edecek.”

Haber: M. Furkan Şahin
İHA
 
 
 
 
 

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