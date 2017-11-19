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Koreli turistlerin Kayserispor sevgisi

Türkiye'yi ziyarete gelen Güney Kore'li turistler farklı bir tutkunun peşindeler. Kayserispor onların en büyük sevdası.

Koreli turistlerin Kayserispor sevgisi

Güney Kore'den Türkiye'ye gezmeye gelen Koreliler, Anıtkabir ziyaretinde bulunan Kayserispor taraftarı arasına katılarak sarı kırmızılı atkı ile Ata'nın huzuruna çıktılar.
Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Kayserispor'u taraftarı Ankara deplasmanında da yalnız bırakmadı. Kapalı Kale taraftar gurubu  mücadele öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarete Türkiye gezmeye gelen Güney Koreli üç turist de ellerindeki Kayserispor atkısı ile taraftarların arasında yer aldı.
Kayseri'yi Kapadokya'dan dolayı bildiklerini ifade eden Güney Koreli turistler, deplasmanda mücadele eden Kayserispor'a destek verdiklerini ifade ettiler. Anıtkabir ziyaretinde Kayserispor taraftarına yakın ilgi gösteren Koreli turistler Kayserispor taraftarına eşlik ederek marşlar söylediler.
(ensonhaber)
 

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KayserisporKore Turist
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