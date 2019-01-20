Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Korkmaz: "Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin” dedi.

Korkmaz: "Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin”

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuna göre kendileri için bir puanın iyi olduğunu söyledi.
Sakat ve cezalı oyuncularının olması nedeniyle zorluklar yaşadıklarını dile getiren Korkmaz, mevcut kadroyla sahada en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirti.
Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz diyen Korkmaz, “Alınan 1 puan ileriki haftalarda bizim işimize yarayacak" dedi.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporANTALYASPORBülent Korkmaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.