Krosta Kayseri damgası

2017-2018 Sezonu Okullar Arası Kros Yıldız-Genç (A-B) Türkiye birinciliği müsabakaları Mersin’in Silifke İlçesinde yapıldı.
120 okul takımından 750 sporcunun katıldığı yarışmalara Kayserili sporcularımız sergiledikleri performans ile damga vurdu.
Kayseri farkının ortaya çıktığı müsabakalar sonucunda Yıldız Kızlarda Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu ile Genç B Kızlarda Kayseri Spor Lisesi Türkiye Birincisi olurken, Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç B Erkeklerde Türkiye Üçüncüsü, Genç A Erkeklerde Türkiye Dördüncüsü oldu.
Haber: M. Furkan Şahin
120 okul takımından 750 sporcunun katıldığı yarışmalara Kayserili sporcularımız sergiledikleri performans ile damga vurdu.
Kayseri farkının ortaya çıktığı müsabakalar sonucunda Yıldız Kızlarda Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu ile Genç B Kızlarda Kayseri Spor Lisesi Türkiye Birincisi olurken, Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç B Erkeklerde Türkiye Üçüncüsü, Genç A Erkeklerde Türkiye Dördüncüsü oldu.
Haber: M. Furkan Şahin