Küme düşme kaldırıldı!

Kulüpler Birliği'nin dün gerçekleştirdiği toplantıda küme düşmenin kaldırılması ve Süper Lig'in önce 21 takım sonrasında ise 20 takım ile oynanmasıyla ilgili teklifi için bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda bu sezon küme düşmenin olmamasına karar verildi. Gelecek sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanmasına karar verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir birazdan açıklama yapacak.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada bu sezon küme düşmenin olmaması ve gelecek sezon 21 takımlı bir lig oynanması yönünde yeniden talepte bulunulacağını açıkladı. Bu öneri hayata geçerse, profesyonel liglere geçilen 1959'dan bu yana ilk kez 21 takım aynı sezonda aynı ligde mücadele edecek.
Süper Lig 1994-95 sezonundan beri 18 takımla 34 hafta üzerinden oynanıyor. 1990-91 ile 1994-95 arasında 16 takım ve 30 hafta üzerinde oynanan Süper Lig, 1989-90 sezonunda 18 takım 34 hafta ve 1989-90 sezonunda 19 takım 36 hafta (bir takım her hafta bay) üzerinden oynanmıştı. Kaynak: Fanatik
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada bu sezon küme düşmenin olmaması ve gelecek sezon 21 takımlı bir lig oynanması yönünde yeniden talepte bulunulacağını açıkladı. Bu öneri hayata geçerse, profesyonel liglere geçilen 1959'dan bu yana ilk kez 21 takım aynı sezonda aynı ligde mücadele edecek.
Süper Lig 1994-95 sezonundan beri 18 takımla 34 hafta üzerinden oynanıyor. 1990-91 ile 1994-95 arasında 16 takım ve 30 hafta üzerinde oynanan Süper Lig, 1989-90 sezonunda 18 takım 34 hafta ve 1989-90 sezonunda 19 takım 36 hafta (bir takım her hafta bay) üzerinden oynanmıştı. Kaynak: Fanatik