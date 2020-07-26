Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Küme düşürme operasyonuna sessiz kalmam mümkün değildir"

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Hes Kablo Kayserispor'un küme düşmesi sonrasında sert açıklamalarda bulundu.

"Küme düşürme operasyonuna sessiz kalmam mümkün değildir"
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Küme düşürme operasyonuna sessiz kalmam mümkün değildir" diyerek şu açıklamayı yaptı: "Önceki dönem yönetiminin yolsuzluklarına sessiz kalmayarak bizzat mahkemeye müracaat etmiş ve konuyu an ve an takip eden ve o hesabı mutlaka öyle ya da böyle soracak, şehrini çok seven ve şehrinin maruz kalacağı haksızlıklara susmamaya ant içmiş bir milletvekili olarak dün akşamki Kayserispor’a çekilen ahlaksızca Kayserispor’u düşürme operasyonuna da sessiz kalmam mümkün değildir. Türkiye futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir eğer maçı baştan sona izler ve Kayserispor’u düşürmek için özel görevlendirilmiş Cüneyt Çakır ve Var heyetinin yaptıklarını, Kayserispor’dan ve 3 Milyon Kayserili hemşerimizden gasp edilen 3 puanı ve ligde kalma şansını, Kayserispor'un düşmediğini, bilinçli düşürüldüğünü görüp gereğini yapmazsa aynı operasyonun suç ortağı hatta organize suç şebekesi lideri olarak tarihe geçecektir. Ben de bu organize suç örgütünün yaptığı oyunlara seyirci kalmayacak, şehrinin ve binlerce gönül vermiş taraftarın hakkını arayarak, bu suç örgütünü mahkemeye vereceğim. Kayserispor sahipsiz değildir, Kayserispor birilerinin gülüp geçtiği, birilerinin biz hesap sormaya kalkarken; "Aa öyle mi olmuş?" diye sırıtabileceği bir değer değildir. Kayserispor, bu şehrin en büyük değeridir. Bu takım için bu zamana kadar neler yaptığımıza Allah şahittir, kulları da şahittir. Ama dün akşamki namussuzluğun hesabını her yerde gerekirse sesimizi yükselterek soracağız. Bu da böyle bilinsin! Burası Kayseri, burada oyun bozulacak diyor, Kayseri'nin değerlerine uzanan kirli eller ve oyunlar karşısında hiçbir koşulda pes etmeyeceğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum." 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerKayseri HaberSporKayserisporMhp Kayseri Milletvekili Baki ErsoyHes Kablo Kayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.