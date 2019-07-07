Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kumsal Kayra Kutlu’dan büyük başarı

1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında genç sporcu Kumsal Kayra Kutlu, büyük bayanlar 50 kg kategorisinde Light Contact’ta Türkiye Şampiyonu oldu.

Kumsal Kayra Kutlu’dan büyük başarı

69 ilden 3 bin 600 sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Kayseri Feyziyemollaoğlu Spor Kulübü olarak katılan genç sporcu Kumsal Kayra Kutlu, büyük bayanlar 50 kg kategorisinde Light Contact’ta Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir zafere imza attı. Rakiplerini tek tek geçerek Türkiye Şampiyonu olan Kumsal Kayra Kutlu, Ekim ayında Bosna Hersek’te düzenlenecek olan Dünya Kick Boks Şampiyonasında hem Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Feyziyemollaoğlu Spor Kulübü Antrenörü Yaşar Kurt nezaretinde genç sporcu Kumsal Kayra Kutlu, her katıldığı şampiyonada ve ya turnuvada alnının akı ile çıkmanın büyük sevincini yaşıyor.



Dünya Şampiyonu olmayı hedeflediği belirten Kumsal Kayra Kutlu, “Spora başladığım günden bu yana en büyük hayalim Dünya Şampiyonu olmaktı, elimde büyük bir fırsatım var ve bu fırsatı çok iyi kullanarak Dünya Şampiyonu olmak istiyorum. Ekim ayına kadar çok çalışarak Dünya Şampiyonu olacağıma inanıyorum ve başaracağım” diye konuştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporTürkiye Kick Boks ŞampiyonasıKumsal Kayra KutluErzurum
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.