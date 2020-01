Kupa Mesaisi Devam Ediyor

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde, kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, Türkiye Kupası’nda Manisa FK ile oynayacakları rövanş maçı hazırlıklarına devam etti. Uygun'un, antrenman boyunca oyuncularını sık sık uyardığı görüldü. Takıma Yardımcı Antrenör olarak katılan eski golcü futbolcu Gökhan Ünal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kayserispor’u özlenen günlerine döndürmeye çalışacaklarını ifade ederek, "Burada olmak çok güzel. Ben zaten ismimi de cismimi de futbol camiasına Kayserispor’da duyurdum. Buraya hiç düşünmeden geldim. İnşallah burayı hak ettiği yere taşıyacağız. Eski aile ortamını oluşturacağız. İnşallah Kayserispor’u diplerden kurtarıp eski özlenen Kayserispor’a döndürmeye çalışacağız" dedi.



Transfer için oyuncu izlediklerini, takımı sahiplenecek oyuncular almak istediklerini vurgulayan Ünal, "Şu an ‘şu kadar transfer’ demem yanlış olur. Şu an sadece izliyoruz, Bülent ağabey ile paylaşıyoruz. Kayserispor’a yakışacak, buraya değer verecek, sahiplenecek futbolcular arıyoruz. İnşallah onları bulduktan sonra aralarından eleyip Kayserispor’a kazandırıp ilerleyen yıllarda onlardan faydalanmak istiyoruz. Çünkü biz böyle gördük, zamanında sahiplendik bu kulübü. İnşallah Kayserispor’a güzel günleri geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.



"Taraftara çok ihtiyacımız var"

Takımın morale ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yardımcı Antrenör Gökhan Ünal taraftara seslenerek destek istedi. Ünal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu an en çok taraftara ihtiyacımız olduğu zaman. Bizi nasıl daha önce destekledilerse o desteğe şu anda ihtiyacımız var. Stadı doldurmamız lazım, çünkü futbolcu taraftarı görünce mutlu olur. Kötü gününde köstekleyecek değil de destekleyecek taraftara ihtiyacımız var. Takım moral olarak biraz zor durumda, morale ihtiyacı var. Onları bu haftaki Başakşehir maçına bekliyorum. O maçtan bir galibiyet alırsak zaten sonrasında önümüz açık."

Kupada, İ.M. Kayserispor ile Manisa FK arasında oynanan ilk maç Kayserispor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı.