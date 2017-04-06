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Kupa rövanşa kaldı

Yakındoğu Üniversitesi, Eurocup Kadınlar finalinin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Bellona Abdullah Gül Üniversitesi'ni 73-69'luk skorla mağlup etti.

Kupa rövanşa kaldı
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Salon: Kadir Has
Hakemler: Jasmina Juras xx, Jelena Tomic xx, Vasiliki Tsaroucha xx
Bellona Agü: Wauters xx 10, Ayşegül xx 5, Dubljevic xx 7, Gray xxx 21, Şaziye xx 5, Sanders x 2, Mazic xxx 17, Wright xx 2
Başantrenör: Ayhan Avcı
Yakındoğu Üniversitesi: Eldebrink xx 4, Robinson xx 8, Vajda xx 3, Leuchanka x, Hollingsworth xx 7, Carson xx 5, Mc Bride xxx 19, Vandersloot xxx 25, Bahar xx 2
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
1. Periyot: 15 - 25 (Yakındoğu Üniversitesi lehine)
Devre: 37 - 39 (Yakındoğu Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 52 - 58 (Yakındoğu Üniversitesi lehine)

İHA

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