Kupada bir hedefimiz yoktu

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında ağırladığı Teleset Mobilya Akhisarspor’la 2-2 berabere kalarak kupadan elendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Maçın ortalarında çok basit bir gol yedik ve bu golü yiyince toparlanmamız zor oldu. İlk yarıyı 1-1 kapattık. İkinci yarının başında bek oyuncularımı çıkarttım. İleriye dönük oyuncularım ile orta yapmayı planladım. Asamoah’ı gol bulmak için sürdüm. İkinci golde eğer ofsayt varsa Galatasaray maçı gibi oldu. Çok canım sıkkın ve merak ettiğimi bir şey var. Türkiye’de herkes futboldan anlıyor. Buna saygı duyuyorum. Eğer Vanspor’a yada Eyüpspor’a elenmiş olsaydık kimse bir şey söylemeyecekti. Büyük takımlar bizden önce elendi. Geçen seneden fazla geldik. Ligde 5’inci sıradayız. Eğer şampiyonluk hedefi varsa daha fazla çalışırız. Geçen sene ligi 15’inci sırada bitirmiş bir takımda hem ligi hem kupayı kazanmak çok zor. Elimde sihirli değnek yok. Biranda büyük takım olamayız. 3-4 ay önceki gibi çalışıyoruz. Hala bir hedefimiz var. Kupada hedefimiz yoktu. Kupayı kazanmak gibi. Ben buraya geldiğimde hedefim takımıma güzel futbol oynatmaktı. Daha sonra günden güne hedefimizi değiştirdik. Bende kendime bir hedef koydum, ilk 8’de bitirmek için. Şimdide 5’inci olmak istiyoruz. Bunu yaparsak büyük bir sonuç elde etmiş oluruz. Taraftarlar daha fazlasını istiyorlarsa özür dilerim” ifadelerini kullandı.