KUPADA RAKİP AKHİSARSPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeler belli oldu. Son 16 turunda Antalyaspor’u ilk maçta 3-1, ikinci maçta ise 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Kayserispor, bu turda Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşti.

Çift maçla eleminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek finalde ilk maçlar 30-31 Ocak-1 Şubat’ta oynanacak. Rövanş ise 6, 7 ve 8 Şubat'ta.

Yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.

Kayserispor, turu geçmesi halinde A.Konyaspor - Galatasaray eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor

Atiker Konyaspor-Galatasaray

Beşiktaş-Gençlerbirliği

Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe

Diğer yandan Süper Lig’in ikinci devresindeki ilk maçında pazartesi akşamı evinde Galatasaray’ı ağırlayacak olan Kayserispor’da bu maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

Haber: M. Furkan Şahin



