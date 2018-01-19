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KUPADA RAKİP AKHİSARSPOR

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşti.

KUPADA RAKİP AKHİSARSPOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeler belli oldu. Son 16 turunda Antalyaspor’u ilk maçta  3-1, ikinci maçta ise 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Kayserispor, bu turda Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşti.
Çift maçla eleminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek finalde ilk maçlar 30-31 Ocak-1  Şubat’ta oynanacak. Rövanş ise 6, 7 ve 8 Şubat'ta.
Yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.
Kayserispor,  turu geçmesi halinde A.Konyaspor - Galatasaray eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor
Atiker Konyaspor-Galatasaray
Beşiktaş-Gençlerbirliği
Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe
Diğer yandan Süper Lig’in ikinci devresindeki ilk maçında pazartesi akşamı evinde Galatasaray’ı ağırlayacak olan Kayserispor’da bu maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve iddiasını sürdürmek istiyor.
Haber: M. Furkan Şahin
 
 
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