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Kupada rakip Eyüpspor

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Kademede TFF 2. Lig takımlarından Eyüpspor ile eşleşti.

Kupada rakip Eyüpspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.
Temsilcimiz Kayserispor, bu turda TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak müsabakaların ilkini 28-29-30 Kasım tarihlerinde Kayseri’de, rövanşı ise 12-13-14 aralıkta deplasmanda oynayacak.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 

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