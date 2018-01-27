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"Kurumsal Vizyon Oluşturma" eğitimleri

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında düzenlenen "Kurumsal Vizyon Oluşturma" eğitimlerinin kapanış töreni gerçekleştirildi.

"Kurumsal Vizyon Oluşturma" eğitimleri
Kayseri Kadir Has Stadı Toplantı Salonundaki törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, alınan eğitimlerle gençlerin yeni vizyonlar kazanacağını söyledi.
Eskici, 15-26 Ocak tarihleri arasında İl Müdürlüğü Erciyes Kamp Eğitim Merkezi ile Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen eğitimlerin, Doç. Dr. Hakan Sunay, öğretim görevlisi Yalçın Uyar ve Y. Doç. Dr. Velittin Balcı tarafından verildiğini kaydetti.
Eskici, ayrıca Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Kurumsal vizyonumuzu geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimlere katılan tüm personelimize ve eğitim veren hocalarımıza teşekkür ederim. Bu eğitimler sayesinde ilerleyen zamanlarda ülkemizin gençliği, sporu için çok daha gayretli başarılı çalışmalar yapacaklar." dedi.
Daha sonra idari personel, antrenör, memurlar ve yardımcı hizmetler olarak çalışan yaklaşık 60 personele sertifikaları verildi.
ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kılcı ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı temsilcilerinin de katıldığı törenin sonunda, hatıra fotoğrafı çektirildi.
AA
 
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