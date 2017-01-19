Lawal, Kayserispor ile anlaştı Sezonun ikinci yarısında teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Kayserispor ligde kalma adına transferlerine devam ediyor. Kayserispor, Osmanlıspor'da forma giyen Raheem Lawal'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kayserispor'da transfer harekatı devam ediyor. Sergen Yalçın ile ligin ikinci devresinde çıkış yakalayıp ligde kalmayı hedefleyen Kayserispor, Osmanlıspor'un yıldız orta saha oyuncusu Raheem Lawal'ı sezon sonuna kadar kiraladı.



Bu sezon Osmanlıspor ile 14 resmi maça çıkan Lawal 1 assitlik performans gösterdi. Lawal'ın adı bir dönem Beşiktaş ile de anılıyordu.



Kaynak:Fanatik