Levent ile sözleşme yenilenmedi

Hes Kablo Kayserispor takımında bir futbolcu ile daha yollar ayrıldı. Uzun süredir takımda yer alamayan gurbetçi futbolcu ile yola devam etmeme kararı alındı. Bu sezon sadece 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında görev yapan Levent Gülen ile kontrat yenilenmedi. 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren Levent Gülen ile karşılıklı mutabakata varılarak sezonun tamamlanması beklemedi.



Son olarak 3 Kasım 2019 tarihinde Kayseri'de oynanan Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçında forma giymiş ve sonrasında yaşadığı sakatlıktan ötürü ameliyat olarak futboldan uzak kalan defans futbolcusu Levent Gülen'in Kayseri macerası noktalanmış oldu.

