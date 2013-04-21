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Lider Adana'dan çıkamadı!

PTT 1. Lig 31. haftada, Play-off iddiasını sürdürmek isteyen Adanaspor, lider Erciyesspor'u konuk etti.

Lider Adana'dan çıkamadı!
 PTT 1. Lig 31. haftada, Play-off iddiasını sürdürmek isteyen Adanaspor, lider Erciyesspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip, Ümit Tütünci'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip gol için bastırırken, ani gelişen Adanaspor atağında 2. gol geldi. Cem Özdemir 34'te kaydettiği golle takımını 2-0 önge geçirdi ve ilk yarı Adanaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 
Erciyesspor ikinci yarıda daha istekli bir görüntü sergilemesine karşın, Adanaspor 71. dakikada 3. golü buldu. Cem Özdemir'in ayağından gelen top, skoru 3-0 Adanaspor üstünlüğüne taşıdı. Erciyesspor'da ise Kenan Şahin'in 79. dakikadaki golü farkı ikiye indirdi. 90+1'de ise Bilal Aziz'in serbest vuruştan kaydettiği gol maçın skorunu belirledi ve karşılaşma da 3-2 Adanaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 
Adanaspor puanını 46'ya çıkarırken, zirve mücadelesi veren Erciyesspor son 5 haftada 3. kez yenildi ve 57 puanda kaldı. (CENGİZ TAŞTAN)


Stat: 5 Ocak  
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Neşet Merdin, Özgür Ertem 
Adanaspor: Yavuz, Mbilla, Cem (Dk. 75 Burak), Kibong, Ümit (Dk. 57 Bülent), Merthan, Tuna, İlkem, Barış, İzzet, Fevzi (Dk. 87 Koray)  
Kayseri Erciyesspor: Atilla Koca, Fatih, Serkan (Dk. 46 Atilla Tosun), (Dk. 67 Kenan), Ragıp, Serdar, Göksu (Dk. 71 Emre), Gohou, Numan, Bilal, Veysel, Hanni  
Goller: Dk. 12 Ümit, Dk. 34 ve 71 Cem (Adanaspor), Dk. 79 Kenan, Dk. 90+1 Bilal (Kayseri Erciyesspor)  
Sarı Kartlar: Dk. 24 Fevzi, Dk. 45 Cem, Dk. 61 Mbilla, Dk. 64 İzzet, Dk. 67 Merthan, Dk 89 Tuna (Adanaspor), Dk. 45 Ragıp, Dk. 45 Bilal, Dk. 50 Veysel (Kayseri Erciyesspor)
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