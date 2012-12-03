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Lider Erciyesspor Adanaspor'a yenildi

Lider Erciyesspor, Adanaspor karşısında hiçbir varlık gösteremeyince yenilgi kaçınılmaz oldu.

Lider Erciyesspor Adanaspor'a yenildi

Lider Erciyesspor, Adanaspor karşısında hiçbir varlık gösteremeyince yenilgi kaçınılmaz oldu. Sezonun en kötü futbolunu ortaya koyan mavi siyahlılar rakibine 2-1 yenildi

PTT 1. Lig'de 14. hafta mücadelesinde lider Kayseri Erciyesspor evinde Adanaspor ile karşılaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 2-1 Adanaspor üstünlüğü ile bitti. İlk yarısı 0-0 biten maçta konuk ekip 65'te Mbilla Etame ile öne geçerken, Kayseri Erciyesspor 69'da Kenan Şahin'in penaltıdan attığı gol ile beraberliği yakaladı. 86'da sahneye tekrar Mbilla çıktı ve Adanaspor’a 3 puanı getiren golü kaydetti.

Lider Erciyesspor, Anadanspor karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Adanaspor maçın başından beri Erciyesspor’a göre daha atak ve hırslı oynadı. Sahasında şuana kadar iyi oynayan ve üst üste puanlar toplayan Erciyesspor, yakın takipçileri ile aralarındaki puan farkını açmak için büyük bir fırsatıda tepmiş oldu. Adoanaspor karşısında 3 puan kaybeden mavi siyahlılar yine lider durumda. En yakın takipçisi Manisaspor ile aralarında 2 puan kalan Erciyesspor, hafta sonu Karşıyaka ile oynayacak.

Erciyesspor Adanaspor önünde 2-1 kaybederken 27 puanla lider durumda bulunuyor.

(Cengiz TAŞTAN)

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taraftar 5 yıl önce

rize maçından sonra hakkımı helal etmeyeceğim diyerek masaları parçalayan osman hoca adana maçında verilen bedava penaltıdan sonra aynı açıklamayı niye maçtan sonra yapamadı, sesi soluğu kesildi, ne oldu osman hoca, adanalılar hakkınıhelal etmeyecekti ondan mı korktun...

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