Lider evinde kazandı!

PTT 1. Lig'in 23. haftasında lider Kayseri Erciyesspor, kendi evinde TKİ Tavşanlı Linyitspor'u konuk etti. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede, Erciyesspor rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan maçın 2. yarısında Erciyesspor, 51. dakikada TKİ Tavşanlı Linyitsporlu oyuncu Hakan Çevik'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 75. dakikada Gerard Bi Gohua'nın attığı golle 2 farklı üstünlüğü yakalayan ev sahibi, kalan sürede başka gol olmayınca, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

4 maçtır evinde kazanamayan Erciyesspor, bu sonuçla taraftarı önündeki galibiyet hasretini dindirdi ve en yakın takipçilerinin puan kaybettiği haftada puanını 44'e yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Karşılaşmanın 78. dakikasında TKİ Tavşanlı Linyitsporlu Murat Özavcı, 90. dakikada ise Erciyessporlu Bilal Aziz ikinci sarı kartı görmelerinin ardından takımlarını 10 kişi bıraktı.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Deniz Ateş Bitnel xx, Gökmen Olgaç xx, Baki Yiğit xx

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Atilla x, Tuna x, Serkan Atak xx, Ragıp xx, Emrah xx (Arif dk. 71 x), Serdar xx (Alattin dk. 81 x), Gohou x, Ozan x, Numan x, Bilal xx, Hanni xx (Kenan dk. 86 x)

TAVŞANLI LİNYİTSPOR: Metin x, Hasan x, Ferhat x, Murat x, Mesut x (Gökhan Öztürk dk. 70 x), Murat Yılmaz x (Bilal dk. 84 x), Mehmet Ayaz x (Sahala dk. 62 x), Deniz x, Agbetu xx, Hakan x, Sakıp x

GOLLER: Hakan (dk. 50 K.K.), Gohou (dk. 75) (Kayseri Erciyesspor)

KIRMIZI KARTLAR: Murat (dk. 78) (Tavşanlı Linyitspor), Bilal (dk. 90) (Kayseri Erciyesspor)

SARI KARTLAR: Bilal (Kayseri Erciyesspor), Agbetu, Murat, Gökhan, Deniz (Tavşanlı Linyitspor)