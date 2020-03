“Ligde kalalım, arabamı hediye edeceğim”

Sarı Kırmızılı takımın kümede kalması halinde, spor arabasını futbolculardan birisine hediye edeceğini duyuran Hes Kablo Kayseri spor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, fedakarlıklar yaparak takımı kümede bırakmak adına çaba sarfettiklerini söyledi.Kendisinin fedakarlık yaptığını ve bu tavrının tepki görmesine üzüldüğünü söyleyen Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Kayserispor olarak o kadar zorlu bir süreçten geçiyoruz ki, futbolcuları motive etmek için her şeyi deniyoruz. Kasımpaşa maçında yaşadığımız üzüntü de hepimizin ortak duygusudur. Bizim oradaki görevimiz ise her zaman dik durmamızı sağlamaktır. İki gün önce futbolcularla yaptığım motivasyon toplantısında aracımı işaret edip yeter ki ligde kalalım en sevdiğim arabamı aranızdan birine hediye etmeye hazırım dedim. Unutmamalıdır ki; kötü günler fedakarlıklarla atlatılır. Bizler bu mücadeleye yüreğimizi koymuşken, tamamen iyi niyetli bu yaklaşımımın bazı çevrelerce kötü niyetli yorumlanmasını üzüntüyle karşılıyorum. Kayserispor’a gönül vermiş herkes bilsin ki elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyoruz. Her şey Kayserispor için" cümleleri kurdu.