Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Ligin oynanması büyük tehlike”

Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, Covid 19 salgınından ötürü ligin devam etmesinin büyük tehlike olacağını söyledi.

“Ligin oynanması büyük tehlike”
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan, günde binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebebiyet veren korona virüs salgınından ötürü tehir edilen Süper Lig'in yeniden ne zaman başlayacağı merakla beklenirken Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, liglerin devam etmesinin büyük bir tehlike olacağını savundu. Covid19 salgını nedeniyle Adana'da evinde bulunan ve sosyal izolasyona dikkat ettiğini söyleyen Bülent Bölükbaşı, "Devletimiz, milletimiz can havliyle mücadele veriyor. Bizlerin de devletimizin, sağlık çalışanlarının yanında olmamız ve onların işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. Sosyal kurallara riayet ederek Covid 19 salgınından kendimizi korumalıyız. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz için kurallara riayet etmeliyiz. Ölüm rakamları ortada. Henüz bir şey geçmiş değil. Böylesi bir ortamda bırakın futbol oynamayı çarşıya pazara çıkmak bile büyük tehlike" dedi.
Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Liglerin oynanmaması gerekir. Belçika'daki gibi bir çözüm üretilebilir. Türkiye'de vakalar devam ederken yeniden bir takvim belirlemek yanlış olabilir. Ligleri böyle tescil edip sadece önümüzdeki sezon Avrupa'ya gidecek takımlar belirlenebilir. Sağlık, herşeyden önemli olmalı" yorumunda bulundu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Hes Kablo KayserisporHes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent BölükbaşıKayseriKayseri HaberKayseri Gündem
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.